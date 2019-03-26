Экс-главу Коми Гайзера требуют приговорить к 21 году колонии и штрафу в 500 млн

В ходе судебного процесса по делу обвиняемого в мошенничестве и коррупции бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера прокурор попросил суд приговорить экс-чиновника к 21 году колонии и штрафу в 500 миллионов рублей. Гособвинитель отметил, что преступления совершались длительное время и в составе организованной группы.

— Члены преступной группы рассматривали ресурсы Республики Коми, принадлежащие народу, как лакомый кусок для собственной наживы. Мотив совершения преступлений был один — корысть, при том, что все фигуранты дела были далеко не бедны, — заявил прокурор.

В то же время сторона обвинения попросила суд учесть и смягчающее обстоятельство — состояние здоровья самого Гайзера и то, что на иждивении у него находятся родственники.

Напомним, Вячеслав Гайзер был взят под стражу в сентябре 2015 года. По версии следствия, с декабря 2005 и до самого задержания глава региона и его сообщники похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Причинённый ущерб оценивается в 3 млрд 346 млн 500 тысяч рублей. Однако это не единственное хищение, в котором подозревался Гайзер. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительный приговор для экс-главы Республики Коми. Позднее по делу Гайзера бывший заместитель председателя Правительства Коми Константин Ромаданов получил семь лет колонии строгого режима. Также Ромаданову суд назначили штраф в размере 170 миллионов рублей.