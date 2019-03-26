Украинцы заставили 5-летнюю дочь выпить 6 литров воды, и она впала в кому

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Украинцы заставили 5-летнюю дочь выпить 6 литров воды, и она впала в кому

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Фото: © Shutterstock

Изначально медики полагали, что у девочки может быть менингит, однако диагноз не подтвердился.

Пятилетняя девочка впала в кому после того, как её родители попытались промыть ей желудок в домашних условиях. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Известно, что маленького ребёнка доставили в запорожскую клинику из Мелитополя 24 марта. Врачи рассказали, что у девочки были судороги и потеря сознания, а позднее она впала в кому.

Изначально медики полагали, что у девочки может быть менингит. Однако диагноз не подтвердился. Позже врачи обнаружили у ребёнка отёк мозга.

Причиной инцидента могла стать выпитая вода. Родители рассказали, что дочку рвало и они заставили её выпить шесть литров воды. Так мама и папа хотели промыть дочке желудок.

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