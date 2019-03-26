СМИ рассказали о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии

Израильский премьер-министр обсуждал с лидерами двух стран предложения по выводу иранских сил из САР.

В ходе рабочего визита в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом план вывода иранских вооружённых формирований из Сирии. Об этом сообщило госрадио Израиля Kan со ссылкой на высокопоставленный израильский правительственный источник. Отмечается, что ранее эти же предложения Биньямин Нетаньяху обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

Радиостанция не приводит конкретных деталей плана Нетаньяху по выводу иностранных сил из Сирии. Вместе с тем представители израильского правительства пока никак не комментируют появившуюся информацию.

Как сообщал Лайф, 25 марта на встрече в Белом доме с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами. Против этого одностороннего действия США выступила Сирия, которая считает Голаны своей оккупированной территорией, Россия, ряд европейских государств, включая Германию и Францию, и целый ряд арабских стран. В МИД РФ предупредили о последствиях такого решения.

Отметим, принадлежавшая с 1944 года Сирии территория Голанских высот оказалась под контролем Израиля по итогам Шестидневной войны в 1967 году. Спустя 14 лет израильские власти в одностороннем порядке провозгласили данные территории своими. Совбез ООН принял резолюцию о непризнании этих действий.