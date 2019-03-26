Актёр "Уральских пельменей" получил травму во время игры в хоккей

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Актёр "Уральских пельменей" получил травму во время игры в хоккей

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Сергей Исаев. Фото: © Instagram/isaevsergey

Сам артист воспринял ситуацию как знак к тому, что ему необходимо отдохнуть, а также пожелал всем не болеть.

Звезда шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев получил неприятную травму ноги во время игры в хоккей. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом портала URA.RU.

По словам артиста, повреждение никак не отразится на концертной деятельности "Пельменей". Кроме того, в своём инстаграме он опубликовал подтверждающий снимок, на котором видно его перебинтованную ногу.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/isaevsergey/" target="_blank"><strong>isaevsergey</strong></a></p>

— На хоккее шайбой прилетело. Всё хорошо. Лечимся, восстанавливаемся, — пояснил Исаев.

Сам артист воспринял ситуацию как знак к тому, что ему необходимо отдохнуть, а также пожелал всем не болеть.

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