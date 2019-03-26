Актёр "Уральских пельменей" получил травму во время игры в хоккей

Звезда шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев получил неприятную травму ноги во время игры в хоккей. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом портала URA.RU.
По словам артиста, повреждение никак не отразится на концертной деятельности "Пельменей". Кроме того, в своём инстаграме он опубликовал подтверждающий снимок, на котором видно его перебинтованную ногу.
— На хоккее шайбой прилетело. Всё хорошо. Лечимся, восстанавливаемся, — пояснил Исаев.
Сам артист воспринял ситуацию как знак к тому, что ему необходимо отдохнуть, а также пожелал всем не болеть.
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