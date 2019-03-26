Титул "Мисс Москва — 2018" передали вице-мисс Ксении Паленовой

Ксения Паленова, которая заняла в прошлом году второе место на конкурсе красоты "Мисс Москва", сегодня получила корону и титул победительницы.
— Мы передаём корону очень достойной девочке, занявшей второе место, — сказала директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк.
Андреева-Фальк назвала передачу короны "радостным событием", хоть и случившимся впервые за время существования конкурса.
Напомним, в конце декабря Алеся Семеренко обошла 48 других девушек и завоевала титул "Мисс Москва — 2018". Спустя три месяца организаторы лишили девушку титула за несоблюдение условий договора.
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