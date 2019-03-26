Вышинскому продлили срок ареста на Украине

Подольский суд Киева продлил срок ареста руководителю портала РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Он будет находиться под стражей до 24 мая. Об этом рассказал его адвокат Андрей Доманский.

— Избрали меру содержания — под стражей. До 24 мая, — заявил адвокат.

Он также сообщил, что суд отказал защите в возврате дела прокурору. Доманский в свою очередь заявил об отводе суда.

Напомним, Вышинский был задержан 15 мая 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в госизмене, а позже — в незаконном обороте оружия. Вскоре он был арестован Херсонским городским судом.