Коллектор выложил в Сеть эротический коллаж с фотографией ребёнка должника

Так мужчина решил повлиять на клиента микрофинансовой организации, задолжавшего почти 200 тысяч рублей.

38-летний житель Хабаровска арестован за изготовление и распространение порноматериалов с использованием фото несовершеннолетнего ребёнка клиента, взявшего в кредит 19 тысяч рублей и не отдавшего их в срок.

За полгода сумма долга увеличилась до 197 тысяч рублей. Кроме звонков и текстовых сообщений с угрозами работник микрофинансовой организации выложил в Сеть изготовленный в специализированной программе фотоколлаж с ребёнком должника.

Ранее сегодня стало известно, что уфимские коллекторы воткнули топор с похоронным венком в машину должника. Лайф публиковал фото.

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