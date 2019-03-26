Бойцов Росгвардии призвали не считать "монстрами с резиновой палкой"

В ведомстве также подчеркнули, что делают всё для открытости и доступности службы для граждан.

Первый замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов в беседе с журналистами призвал не считать бойцов ведомства "монстрами с резиновой палкой". По его словам, сотрудники хотят, чтобы граждане видели в них защитников от преступности.

— Мы хотим быть открытыми, чтобы люди видели в Росгвардии свою защиту от различного рода посягательств, в том числе преступных, — рассказал Меликов.

В ведомстве также подчеркнули, что делают всё для открытости и доступности службы для граждан.

— Образ воина национальной гвардии — это не образ некого монстра с резиновой палкой, беснующегося на каких-то мероприятиях, — добавил Меликов.

Он отметил, что бойцы Росгвардии это прежде всего те люди, которые всегда готовы удерживать происходящее в рамках закона и не допустить создания проблем для граждан.