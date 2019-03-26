Суд оставил Арашукова в СИЗО ещё на три месяца

Сам отстранённый сенатор не согласен с обвинениями и считает своё дело заказным.

Отстранённый сенатор Рауф Арашуков будет находиться в СИЗО ещё три месяца. Басманный суд Москвы продлил ему срок нахождения под стражей до 30 июня.

— Удовлетворить ходатайство следователя и продлить арест Арашукову до 30 июня, — огласил своё решение судья.

Следователь отмечал, что срок ареста надо продлить в связи с тем, что нужно провести ещё большое количество следственных мероприятий, допросов, назначить фигурантам дела комплексную психолого-психиатрическую экспертизу и т.д.

Сам отстранённый сенатор не согласен с обвинениями и считает своё дело заказным.

Напомним, Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, который занимал пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего. Арашукова временно отстранили от должности сенатора и назначили ему ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.