Арашуков назвал заказным уголовное дело в отношении него

По словам обвиняемого сразу в трёх преступлениях экс-сенатора, за фабрикацию дела против него различные люди получили более 65 миллионов рублей.

Обвиняемый в убийстве, давлении на следствие и создании преступного сообщества бывший сенатор Рауф Арашуков заявил, что уголовное дело в отношении него сфабриковано. Как уточнил в ходе судебного процесса в Басманном суде Москвы экс-сенатор, где решался вопрос о продлении его ареста, он чист перед законом.

— Ваша честь, я государственный человек, когда 2,5 года назад я шёл на работу в Совет Федерации — ФСБ, Следственный комитет, прокуратура, МВД — во все органы подаётся запрос, причастен я (к каким-либо преступлениям. — Прим.ред.), имеются какие-то оперативные данные. В Администрацию Президента бумага пришла, что у меня ничего нет. Вдруг через 2,5 года сенатор становится убийцей. Как только в СМИ меня не обозвали, — заявил Арашуков.

По его словам, он лично знает имена людей, которые "заказали" его уголовное преследование. Якобы исполнители получили за это в общей сложности 65 миллионов рублей.

— Я знаю, что одному 30 миллионов рублей дали, другому 35 миллионов дали. Я даже знаю, кто дал, как договаривался, у меня всё есть. У меня есть доказательства, кто устроил заговор против меня и моей семьи, — утверждал на суде Рауф Арашуков.

Как заявил Арашуков, в материалах уголовного дела содержатся неточности. Прежде всего в показаниях киллеров, которые дали против него показания.

— Когда делали эту очную ставку… Тот человек, который даёт на меня показания... ни о каком убийстве речи там не идёт. Из его показаний нет статьи 105-й ("Убийство". — Прим.ред.). Он говорит: "Арашуков дал мне 500 тысяч рублей — иди напугай этого человека". Кто-то пошёл, или они пошли убили, — Арашуков при чём тут?.. Другой, кто даёт показания, судом оправдан... Тоже, что говорят про 309-ю статью ("Подкуп". — Прим.ред.), вот, давление идёт. Какое давление я делаю? — недоумевал Арашуков.

Также Арашуков прокомментировал своё видение эпизода уголовного дела с участием свидетеля Карданова, который также дал показания на бывшего сенатора.

— В 12 ночи мой охранник мне по рации говорит: "За нами машина". Я говорю: "Остановите, проверьте, кто там". Оказывается, это … Карданов… Я ему вопрос задаю: "Вы зачем за мной следите, 12 ночи?"… Он начинает кричать, орать, падать, об асфальт головой там... Следователь пишет — "особо тяжкие". Но не было больницы или справок, что его кто-то бил, нет ни одного свидетеля, что его кто бил, — сказал арестант.

Напомним, Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, который занимал пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего. Арашукова временно отстранили от должности сенатора и назначили ему ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.

Рауф Арашуков — политик и бизнесмен, подозреваемый в совершении тяжких преступлений и с 2016 года занимавший кресло самого молодого сенатора в Совфеде. Полную биографию Арашукова, а также подробности уголовного дела против него читайте на сайте uznayvse.ru2