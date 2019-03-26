Цирковой артист ограбил офис микрозаймов в Брянске и уехал на гастроли

Угрожая сотруднице организации ножом, злоумышленник забрал из кассы 19,5 тысячи рублей, после чего скрылся.

Участника цирковой труппы из Ивановской области задержали во время гастролей в Курске из-за нападения на офис микрозаймов в Брянске, информирует УМВД РФ по Брянской области.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый — 25-летний житель Ивановской области — был задержан полицией в Курске во время гастролей с цирковой труппой, — поясняется в сообщении.

Нападение на офис организации, расположенный в Советском районе Брянска, произошло ещё в середине февраля. Как рассказала правоохранителям сотрудница офиса микрозаймов, в помещение внезапно зашёл мужчина, лицо которого было скрыто футбольным шарфом. Угрожая женщине ножом, злоумышленник забрал из кассы 19,5 тысячи рублей, после чего скрылся.

По информации ведомства, мужчина пытался направить следствие по ложному следу, рассказав сотруднице, что у него больной ребёнок. Полиция проверила на причастность к нападению живущих на территории региона родителей тяжелобольных детей, но грабителя не нашла.

В итоге подозреваемого определили по записям с камер видеонаблюдения: за несколько дней до нападения он появлялся в офисе, не прикрывая своё лицо. Мужчину задержали. По его словам, на преступление он пошёл, так как много проиграл на ставках.

В отношении грабителя возбуждено дело по статье УК РФ "Разбой". До суда он будет находиться под арестом.