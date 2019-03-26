В столичный орнитарий попал попугай-неврастеник, его уже лечат антидепрессантами

Птица ни в коем случае не готова оставаться одна, а особенно сильно он начинает кричать, когда рядом находится девушка, но он не видит её.

В московском орнитарии в парке "Сокольники" с помощью антидепрессантов лечат попугая-неврастеника. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

— К нам принесли попугая — это желтохохлый какаду. Он неврастеник. Для интеллектуальных птиц, которой является этот попугай, это достаточно распространённое явление. Вообще, попугаи любят выщипывать в стрессе из себя перья, а этот не только перья выщипывает, а ещё и орёт, — рассказал Мишин.

Птица ни в коем случае не готова оставаться одна, а особенно сильно начинает кричать, когда рядом находится девушка, но он не видит её. К слову, в заведении уже назначили дежурного по попугаям — человека, который постоянно общается с какаду и делает специальные успокоительные процедуры.

— Птице надо устроить гиперобщение, тогда у него привязанность к одному человеку спадёт, и уже сейчас у него эта стадия понемногу наступает, — добавил Мишин и отметил, что реабилитация может занять от полугода до года.