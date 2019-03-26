В Калининграде епископ РПЦ пожаловался властям на фигурки домовых

По мнению священнослужителя, установка таких фигур "отбрасывает народ к тёмным векам язычества и примитивного славянского национализма".

Епископ Калининградский и Балтийский Серафим написал письмо на имя главы области Антона Алиханова, где выразил обеспокоенность тем фактом, что исторический Медовый мост и здание Музея янтаря в Калининграде с 2018 года украшены фигурками домовых, или "хомлинов". Об этом сообщает паблик ВК "Типичный Калининград".

— В данном факте усматривается тенденция к популяризации идей неоязычества, которая... оказывает деструктивное воздействие на развитие национальной культуры, а также перечёркивает тысячелетнее культурное наследие, которое сформировалось под влиянием христианства, — говорится в тексте письма.

Епископ отметил, что установка таких фигур "отбрасывает народ к тёмным векам язычества и примитивного славянского национализма".

Мнение епископа Серафима поддержала депутат Калининградской облдумы Екатерина Королёва. В своём фейсбуке она опубликовала письмо на имя губернатора, в котором попросила провести проверку законности размещения малых архитектурных форм, к которым относятся эти 15-сантиметровые фигурки.

Первую фигурку дедушки-хомлина поставили на Медовом мосту около Кафедрального собора летом 2018 года, чуть позже фигурка бабушки-хомлина оказалась около Музея янтаря. Зимой горожане вязали для них одежду и украшали скульптуры шарфами и шапками. По задумке авторов, фигурки целой семьи домовых должны появиться по всему городу. Таким образом, местные жители и туристы могли бы ходить от одного домового к другому и лучше знакомиться с городом.