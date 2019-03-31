Что не так с "убийцей" Netflix от Apple и почему геймеры влюбятся в iPhone

Apple провела очередную пресс-конференцию, во время которой анонсировала несколько новых сервисов. Включая самый ожидаемый — аналог Netflix с оригинальными сериалами. Онлайн-кинотеатр должен был стать гвоздём программы, но он плохо справился со своей задачей. Однако на фоне пресного выступления голливудских звёзд и топ-менеджеров Apple интерес многих привлекла другая новинка — игровой сервис Arcade. Лайф рассказывает о проблемах Apple TV+ и объясняет, почему Arcade интереснее, чем кажется.

В Apple TV стало разбираться ещё сложнее

Apple стала поставщиком моря видеоконтента, в котором легко потеряться. С наскока сложно разобраться, почему есть Apple TV-устройство и Apple TV-приложение, что такое Apple TV Channels и почему оно работает отдельно от Apple TV+.

Изначально название Apple TV носила только телеприставка, позволяющая воспроизводить на телевизоре фильмы из iTunes. Впервые словосочетание Apple TV прозвучало из уст Стива Джобса в 2007 году. Позднее, в 2016 году, появился ещё один продукт — Apple TV — приложение для приставки и iOS-устройств. Кроме доступа к библиотеке медиафайлов в iTunes программа предлагала много сервисных опций: запустились рекомендации, появились спортивные отчёты, стало возможно покупать фильмы с телевизора. Скоро приложение Apple TV сильно обновится: в нём появятся новые сервисы — Apple TV+ и Apple TV Channels.

Презентацию хуже трудно представить

Едва ли запуск онлайн-кинотеатра от Apple стал для кого-нибудь сюрпризом. Впервые СМИ заговорили о стриминговой платформе ещё в 2017 году. С тех пор появилось множество утечек с подробностями о проекте, и люди были обречены о них знать. Ведь Apple настолько большая компания, что даже незначительные её движения часто отражаются в заголовках новостей. И именно преждевременная огласка стала одной из главных проблем TV+ во время анонса.

При анонсировании стримингового сервиса на сцене Театра имени Стива Джобса поочерёдно появлялись американские звёзды телевидения и кино. Например, Стивен Спилберг заявил, что работает над перезапуском приключенческого сериала "Удивительные истории", звезда "Аквамена" Джейсон Момоа бросил несколько слов о фантастическом шоу "Зрение", а Опра Уинфри, одна из главных американских телеведущих, поведала о документалке про харассмент. Присутствующие в зале также воочию наблюдали Джей Джея Абрамса, Риз Уизерспун, Стива Карелла и ряд других знаменитостей. Все они упомянули с десяток проектов, но не рассказали практически ничего нового. О каждом анонсированном шоу было известно за месяцы до мероприятия, о многих из них мы совсем недавно подробно рассказывали в этом материале .

С точки зрения маркетинга у Apple получился сильный ход. Деятели кино и телевидения такой величины крайне редко собираются в одном месте. Особенно если вынести за скобки "Оскар", "Эмми" и другие индустриальные события. Но этот ход мог быть ещё сильнее, если бы Apple бомбардировала нас захватывающими трейлерами. Однако купертиновцы кинули голодным зрителям всего лишь полутораминутную нарезк у кадров из всех проектов, которые появятся в TV+ на старте. При этом компания показала аж шестиминутный ролик, в котором режиссёры рассказали о том, какую большую ответственность Apple взвалила на их плечи.

Конкуренцией с Netflix пока не пахнет

Презентация контента — полбеды. Эти огрехи можно списать на то, что у Apple было первый раз. Хуже всего, что вопросы есть и к самому сервису.

Все ждали от Apple "убийцу" Netflix. Но пока TV+ не похож даже на достойного конкурента. Во-первых, достоверно известно, что на старте в новом онлайн-кинотеатре будут только эксклюзивы. Тогда как Netflix, помимо оригинального контента, показывает ещё и голливудские картины вместе с чужими телешоу. Во-вторых, трудно представить, что Apple соберёт пользовательскую базу, сопоставимую с таковой у Netflix. Последний, напомним, работает на iOS, macOS, Android, Windows и запускается в браузерах. Apple TV заявлен же только на macOS и iOS. Скоро соответствующее приложение появится на смартфонах Samsung и телевизорах Vizio, Sony и LG, но большой роли это не сыграет. В-третьих, Apple до сих пор не раскрыла стоимость подписки и ни слова не сказала о бесплатном пробном периоде, который у Netflix длится целый месяц.

Хотя приблизительная дата запуска известна — осень текущего года. Старт произойдёт в 100 с лишним странах. Россия, похоже, в их числе: на русскоязычном сайте Apple уже есть соответствующая вкладка .

Apple TV Channels — удобная, но очень дорогая опция

Мы говорили, что в TV+ не будет чужого контента. Зато он появится в соседней вкладке Channels. Эта часть Apple TV позволит подписываться на кабельные каналы и мелкие стриминговые сервисы — HBO, Starz и Hulu. Главное достоинство этой опции — удобство. Пользователи смогут подписаться на интересные им каналы в одном месте. Правда, платить за каждую подписку придётся отдельно. Забавно, кстати, что в числе доступных платформ есть практически все популярные представители, кроме главного — Netflix.

Впрочем, для российских пользователей эта часть Apple TV менее интересна, поскольку нет даже намёка на то, что Channels заработает в нашей стране. А если и заработает, не факт, что контент подвергнется локализации и не возникнут конфликты с авторскими правами. Тот же HBO в России уже обслуживается компанией "Амедиа".

Apple сделала ставку на хорошие мобильные игры и не зря

Куда любопытнее в мероприятии Apple оказался реверанс в сторону игр. Компания анонсировала подписочный сервис Arcade. За ежемесячную плату Apple предлагает геймерам доступ к 100 новым играм для iPhone, iPad, Mac и Apple TV.

Причём к играм с сюжетом, красивой графикой и интересным геймплеем. Уже сейчас известно, что в стартовый список попадут приключенческая игра Beyond a Steel Sky, которая также выйдет на PlayStation 4, онлайн-песочница LEGO Brawls, гонки с ёжиком Соником и не только. Кроме того, Apple нацелилась на выпуск эксклюзивных игр. Для их создания компания уже привлекла специалистов из Konami и Sega, а также авторов SimCity и Final Fantasy. Высока вероятность, что хардкорным геймерам новый сервис понравится, поскольку сегодня довольно сложно найти качественную мобильную игру среди роя однообразных free-to-play-проектов.

Несмотря на то что сейчас владельцы смартфонов часто обходятся бесплатными безделушками, попробовать зацепиться на рынке игр для хардкорных геймеров можно. Пример Nintendo с её портативной консолью Switch доказывает, что людей, готовых играть в серьёзные игры не только за компьютером или на диване, очень много. Японская компания всего за полтора года продала более 32 миллионов копий Switch.

Arcade, как и TV+, запустится этой осенью, но уже в 150 странах. Есть все шансы, что сервис заработает и в России. Как и в случае с TV+, производитель пока не раскрыл стоимость подписки.