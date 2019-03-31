Что не так с "убийцей" Netflix от Apple и почему геймеры влюбятся в iPhone

Что не так с "убийцей" Netflix от Apple и почему геймеры влюбятся в iPhone

Фото: © AP Photo/Jeff Chiu

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Apple провела очередную пресс-конференцию, во время которой анонсировала несколько новых сервисов. Включая самый ожидаемый — аналог Netflix с оригинальными сериалами. Онлайн-кинотеатр должен был стать гвоздём программы, но он плохо справился со своей задачей. Однако на фоне пресного выступления голливудских звёзд и топ-менеджеров Apple интерес многих привлекла другая новинка — игровой сервис Arcade. Лайф рассказывает о проблемах Apple TV+ и объясняет, почему Arcade интереснее, чем кажется.

В Apple TV стало разбираться ещё сложнее

<p>Фото: © AP Photo / Eric Risberg</p>

Apple стала поставщиком моря видеоконтента, в котором легко потеряться. С наскока сложно разобраться, почему есть Apple TV-устройство и Apple TV-приложение, что такое Apple TV Channels и почему оно работает отдельно от Apple TV+.

Изначально название Apple TV носила только телеприставка, позволяющая воспроизводить на телевизоре фильмы из iTunes. Впервые словосочетание Apple TV прозвучало из уст Стива Джобса в 2007 году. Позднее, в 2016 году, появился ещё один продукт — Apple TV — приложение для приставки и iOS-устройств. Кроме доступа к библиотеке медиафайлов в iTunes программа предлагала много сервисных опций: запустились рекомендации, появились спортивные отчёты, стало возможно покупать фильмы с телевизора. Скоро приложение Apple TV сильно обновится: в нём появятся новые сервисы — Apple TV+ и Apple TV Channels.

Презентацию хуже трудно представить

<p>Фото: © AP Photo / Tony Avelar</p>

Едва ли запуск онлайн-кинотеатра от Apple стал для кого-нибудь сюрпризом. Впервые СМИ заговорили о стриминговой платформе ещё в 2017 году. С тех пор появилось множество утечек с подробностями о проекте, и люди были обречены о них знать. Ведь Apple настолько большая компания, что даже незначительные её движения часто отражаются в заголовках новостей. И именно преждевременная огласка стала одной из главных проблем TV+ во время анонса.

При анонсировании стримингового сервиса на сцене Театра имени Стива Джобса поочерёдно появлялись американские звёзды телевидения и кино. Например, Стивен Спилберг заявил, что работает над перезапуском приключенческого сериала "Удивительные истории", звезда "Аквамена" Джейсон Момоа бросил несколько слов о фантастическом шоу "Зрение", а Опра Уинфри, одна из главных американских телеведущих, поведала о документалке про харассмент. Присутствующие в зале также воочию наблюдали Джей Джея Абрамса, Риз Уизерспун, Стива Карелла и ряд других знаменитостей. Все они упомянули с десяток проектов, но не рассказали практически ничего нового. О каждом анонсированном шоу было известно за месяцы до мероприятия, о многих из них мы совсем недавно подробно рассказывали в этом материале.

С точки зрения маркетинга у Apple получился сильный ход. Деятели кино и телевидения такой величины крайне редко собираются в одном месте. Особенно если вынести за скобки "Оскар", "Эмми" и другие индустриальные события. Но этот ход мог быть ещё сильнее, если бы Apple бомбардировала нас захватывающими трейлерами. Однако купертиновцы кинули голодным зрителям всего лишь полутораминутную нарезку кадров из всех проектов, которые появятся в TV+ на старте. При этом компания показала аж шестиминутный ролик, в котором режиссёры рассказали о том, какую большую ответственность Apple взвалила на их плечи.

Конкуренцией с Netflix пока не пахнет

<p>Фото: © AP Photo / Christophe Ena</p>

Презентация контента — полбеды. Эти огрехи можно списать на то, что у Apple было первый раз. Хуже всего, что вопросы есть и к самому сервису.

Все ждали от Apple "убийцу" Netflix. Но пока TV+ не похож даже на достойного конкурента. Во-первых, достоверно известно, что на старте в новом онлайн-кинотеатре будут только эксклюзивы. Тогда как Netflix, помимо оригинального контента, показывает ещё и голливудские картины вместе с чужими телешоу. Во-вторых, трудно представить, что Apple соберёт пользовательскую базу, сопоставимую с таковой у Netflix. Последний, напомним, работает на iOS, macOS, Android, Windows и запускается в браузерах. Apple TV заявлен же только на macOS и iOS. Скоро соответствующее приложение появится на смартфонах Samsung и телевизорах Vizio, Sony и LG, но большой роли это не сыграет. В-третьих, Apple до сих пор не раскрыла стоимость подписки и ни слова не сказала о бесплатном пробном периоде, который у Netflix длится целый месяц.

Хотя приблизительная дата запуска известна — осень текущего года. Старт произойдёт в 100 с лишним странах. Россия, похоже, в их числе: на русскоязычном сайте Apple уже есть соответствующая вкладка.

Apple TV Channels — удобная, но очень дорогая опция

<p>Фото: © AP Photo / Tony Avelar</p>

Мы говорили, что в TV+ не будет чужого контента. Зато он появится в соседней вкладке Channels. Эта часть Apple TV позволит подписываться на кабельные каналы и мелкие стриминговые сервисы — HBO, Starz и Hulu. Главное достоинство этой опции — удобство. Пользователи смогут подписаться на интересные им каналы в одном месте. Правда, платить за каждую подписку придётся отдельно. Забавно, кстати, что в числе доступных платформ есть практически все популярные представители, кроме главного — Netflix.

Впрочем, для российских пользователей эта часть Apple TV менее интересна, поскольку нет даже намёка на то, что Channels заработает в нашей стране. А если и заработает, не факт, что контент подвергнется локализации и не возникнут конфликты с авторскими правами. Тот же HBO в России уже обслуживается компанией "Амедиа".

Apple сделала ставку на хорошие мобильные игры и не зря

<p>Фото: © Apple</p>

Куда любопытнее в мероприятии Apple оказался реверанс в сторону игр. Компания анонсировала подписочный сервис Arcade. За ежемесячную плату Apple предлагает геймерам доступ к 100 новым играм для iPhone, iPad, Mac и Apple TV.

Причём к играм с сюжетом, красивой графикой и интересным геймплеем. Уже сейчас известно, что в стартовый список попадут приключенческая игра Beyond a Steel Sky, которая также выйдет на PlayStation 4, онлайн-песочница LEGO Brawls, гонки с ёжиком Соником и не только. Кроме того, Apple нацелилась на выпуск эксклюзивных игр. Для их создания компания уже привлекла специалистов из Konami и Sega, а также авторов SimCity и Final Fantasy. Высока вероятность, что хардкорным геймерам новый сервис понравится, поскольку сегодня довольно сложно найти качественную мобильную игру среди роя однообразных free-to-play-проектов.

Несмотря на то что сейчас владельцы смартфонов часто обходятся бесплатными безделушками, попробовать зацепиться на рынке игр для хардкорных геймеров можно. Пример Nintendo с её портативной консолью Switch доказывает, что людей, готовых играть в серьёзные игры не только за компьютером или на диване, очень много. Японская компания всего за полтора года продала более 32 миллионов копий Switch.

Arcade, как и TV+, запустится этой осенью, но уже в 150 странах. Есть все шансы, что сервис заработает и в России. Как и в случае с TV+, производитель пока не раскрыл стоимость подписки.

Автор:
РК
Роман Кильдюшкин
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