В ООН признали, что ЕС сильнее пострадал от санкций, чем Россия

Евросоюз несёт больше потерь от продэмбарго РФ, чем Москва — от ограничительных мер со стороны ЕС. Об этом сообщил специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

— С точки зрения Европейского союза, крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели чем российским, — приводит его слова РИА "Новости".

Представитель ООН отмечает, что есть куда более разумные способы преодолеть разногласия, чем введение ограничительных мер. Например, через обсуждение и переговоры.

Джазаири добавил, что России, например, удалось смягчить удар от санкций при помощи развития отечественного производства.

Как уже сообщал Лайф, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европейский союз потерял около 100 миллиардов евро из-за антироссийских санкций.