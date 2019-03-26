Эрмитаж вошёл в десятку самых посещаемых музеев мира

Среди ста участников рейтинга можно найти ещё четырёх представителей нашей страны.

Государственный Эрмитаж занял девятое место в рейтинге 100 самых посещаемых музеев мира. Список составлен журналом The Art Newspaper.

Эрмитаж в 2018 году посетили 4,2 млн человек. В списке можно найти ещё четырёх представителей нашей страны. На 18-м месте расположились Музеи Московского Кремля (2,86 млн посетителей), на 29-й строчке — Третьяковская галерея (2,14 млн человек). 47-е место занял Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, а 96-е — Музей современного искусства "Гараж".

Любопытно, но почти все наши музеи сумели улучшить свои позиции в сравнении с прошлым годом. Победителем рейтинга стал Лувр, который посетили 10,2 млн человек.