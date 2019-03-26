СКР возбудил уголовное дело после информации о тайных тюрьмах на Украине

Людей держали в нечеловеческих условиях — сотрудники СБУ заперли их в неработающих холодильниках.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после появления сведений о тайных украинских тюрьмах, где люди подвергались пыткам и погибали. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

— По материалам следствия, а также сообщениям, опубликованным в СМИ, возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны), — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.

По данным следствия, в период с апреля 2014 года по настоящее время участники преступного сообщества из числа сотрудников СБУ без законных оснований "разместили в аэропорту Мариуполя незаконно задержанных лиц, в том числе из числа местных жителей". При этом людей держали в нечеловеческих условиях — сотрудники СБУ заперли их в неработающих холодильниках. Минимум 300 человек подверглись пыткам. Следствию также известно о двоих убитых.

ГСУ СКР продолжает сбор доказательств по уголовным делам о преступлениях, которые были совершены украинскими военнослужащими в отношении мирного населения в ходе вооружённого конфликта на территории ЛНР и ДНР, продолжающегося с апреля 2014 года.

Напомним, накануне экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал о существовании тайных украинских тюрем в районе проведения АТО.