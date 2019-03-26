Милонов пригрозил сфотографироваться в плавках ради уволенной учительницы

Депутат Госдумы прокомментировал скандал вокруг учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которую уволили из-за фото в купальнике на страничке в соцсетях. На сторону педагога уже встали общественники и чиновники всех мастей. Однако, по мнению Милонова, не всё так однозначно.

Парламентарий считает, что учительницу уволили не только из-за фото: наверняка были и другие причины. В противном случае депутат и сам готов сфотографироваться в плавках.

— Директор не имеет право увольнять педагогов за подобное поведение. Возможно, купальник лишь стал последней каплей. И если всё так, как утверждает педагог, то я сам готов подписать письмо в её защиту, устроить флешмоб и сфотографироваться на пляже в купальных костюмах в начале весны, — предложил Милонов в интервью НСН.

По словам парламентария, ситуация настолько неоднозначная, что требует реакции Трудовой инспекции. Он подчеркнул, что, может, для руководства школы это и секрет, но учителя тоже люди: они ездят на отдых и — о боже! —плавают в купальниках.

— А если кто это делает в тулупе, то как раз его надо проверить на психическую вменяемость, — резюмировал депутат.

Как ранее писал Лайф, учительница одной из средних школ Барнаула Татьяна Кувшинникова уволилась из школы после скандала, который разразился вокруг её фотографии в купальнике, выложенной в социальных сетях. За Кувшинникову уже вступились министр образования Алтайского края и телеведущая Ксения Собчак.