Абызова подозревают в хищении и вывозе за границу 4 млрд рублей

Бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова подозревают в создании преступного сообщества и хищении при помощи него четырёх миллиардов рублей с последующим выводом за границу. Об этом информирует пресс-служба СКР.

— По данным следствия, в соучастии с Николаем Степановым, Галиной Фрайденберг, Максимом Русаковым, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путём обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств этих компаний в размере четырёх миллиардов рублей, — говорится в сообщении.

По информации следствия, похищенные деньги в полном объёме были выведены за рубеж.

Ранее стало известно, что в отношении Абызова возбуждено уголовное дело.