СКР возбудил дело на бывшего министра Михаила Абызова

СКР возбудил уголовное дело на бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова. Дело ведёт Главное управление по расследованию особо важных дел СК России. Абызова подозревают в том, что он с 2011 по 2014 год был бенефициарным владельцем ряда офшоров и возглавлял преступное сообщество.

— По данным следствия, ... Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей, — говорится в заявлении СК РФ.

Эти деньги впоследствии были выведены за рубеж. Причём фигурантами дела, помимо Абызова, стали Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.

— Действия фигурантов квалифицированы по статьям [создание и участие в преступном сообществе; мошенничество], — подытожили в ведомстве.

Добавим, что Абызов был министром с 2012 по 2018 год. В мае прошлого года он покинул пост министра в связи с упразднением должности. В последнее время о нём говорили в контексте романа с Валентиной Григорьевой, которую называют "самой сексуальной стюардессой страны".