Серябкина рассказала, почему не спала несколько ночей

Поклонники её творчества наверняка обрадуются данной новости, а сама артистка из-за этого очень переживала.

Певица Ольга Серябкина рассказала, что на протяжении последних дней не спала по ночам из-за подготовки нового альбома. Об этом сообщают "Дни.ру".

В своём инстаграме Серябкина рассказала, что из-за новинки у неё очень много мыслей в голове. Исполнительница выразила мнение, что альбом понравится её поклонникам, ведь каждый найдёт в нём что-то своё.

— Потому что мои песни на максимум честные. Хотя о музыке невозможно говорить, не послушав её. Жду релиза вместе с вами, — написала Серябкина.

Вскоре она представила несколько строчек из одной из новых композиций, а также попросила своих подписчиков придумать им продолжение.