Серябкина рассказала, почему не спала несколько ночей

Певица Ольга Серябкина рассказала, что на протяжении последних дней не спала по ночам из-за подготовки нового альбома. Об этом сообщают "Дни.ру".
В своём инстаграме Серябкина рассказала, что из-за новинки у неё очень много мыслей в голове. Исполнительница выразила мнение, что альбом понравится её поклонникам, ведь каждый найдёт в нём что-то своё.
— Потому что мои песни на максимум честные. Хотя о музыке невозможно говорить, не послушав её. Жду релиза вместе с вами, — написала Серябкина.
Вскоре она представила несколько строчек из одной из новых композиций, а также попросила своих подписчиков придумать им продолжение.
С тобой мне так круто, Мир замер вокруг. Но это неважно, Ведь ты — только друг. Не хочу подбирать Эти фразы, слова, Хочу тебя сразу...
Ольга Серябкина
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