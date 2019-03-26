Путин выступил против преобразования музыкальных школ в художественные кружки

По словам главы государства, от подобных действий российская культура ничего хорошего не получит.

Президент России Владимир Путин призвал не превращать музыкальные школы в художественные кружки. Таким образом, глава государства поддержал тему, поднятую главным дирижёром Ростовского академического симфонического оркестра кларнетистом Валентином Урюпиным.

— Если мы действующие музыкальные школы, созданные ещё в советские годы, превратим в художественные кружки, то ничего хорошего российская культура от этого не получит, — заявил Владимир Путин во время неформального общения с лауреатами президентских премий молодым деятелям культуры.

Президент подключил к дискуссии на эту тему министра культуры РФ Владимира Мединского. Глава ведомства заверил главу государства, что в министерстве нет даже планов о преобразовании музыкальных школ и что "держат руку на пульсе".

Отметим, вручение премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год прошло в Екатерининском зале Кремля. С 2013 года лауреатов премии поздравляет лично глава государства. Денежный номинал обеих премий составляет 2,5 миллиона рублей. Они вручаются как одному человеку, так и коллективу до трёх человек. Лайф вёл прямую трансляцию мероприятия.