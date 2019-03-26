Женщина с корью поставила под угрозу здоровье 40 младенцев в московском роддоме

Старший ребёнок у неё был болен, но про опасную болезнь сообщать врачам женщина не стала.

В роддоме при больнице имени Ерамишанцева в Москве женщина заведомо скрыла от врачей, что может быть больна корью. В результате учреждение закрыли на карантин, сообщает МК.

Уточняется, что около 70 беременных женщин и молодых мам, а также более 40 новорожденных сейчас находятся под наблюдением врачей.

В середине марта в роддом экстренно привезли женщину на последних сроках беременности. Старший ребёнок у неё был болен корью, но про опасную болезнь сообщать врачам женщина не стала, поэтому её положили в общую палату. При родах у женщины поднялась температура до +37,8 °С, затем на лице проступила сыпь. Роженица призналась, что дома у неё больной ребёнок. Сама она, вероятно, просто не хотела рожать в инфекционной больнице.

Её вместе с ребёнком из родовой сразу перевели в обсервацию, а всех рожениц стали подготавливать к срочной выписке.

Она сдавала кровь, знала, что у неё нет иммунитета против кори, поэтому можно сказать, что она умышленно скрыла факт возможного заражения. У неё должно было быть плановое кесарево, но, скорее всего, поступила она экстренно, иначе врачи бы знали о ней Врач

Мнения пользователей соцсетей разделились. Многие сочли, что это медики по месту жительства пропустили болезнь и своевременно не передали данные коллегам, а сама она тут якобы ни при чём.

По словам врачей, ребёнок больной женщины пока здоров. А вот другие мамы, оказавшиеся в те дни в роддоме, и их малыши (всего более 100 человек) теперь оказались в подвешенном состоянии.

По факту инцидента началась проверка. Роддом закрыт на карантин. Если виновными признают кого-то из медиков, им грозит увольнение. А понесёт ли наказание виновница ЧП, пока неизвестно.