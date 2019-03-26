СМИ: Экс-министра Абызова выманили из Италии, чтобы задержать в России

Экс-министра Абызова выманили из-за границы, чтобы задержать в России по делу о мошенничестве. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

— Михаил Абызов задержан. Окончательная мера пресечения в отношении него будет избрана по итогам следственных действий. Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан, — сказал собеседник агентства.

Также источник добавил, что не исключает появления новых эпизодов мошенничества в уголовном деле в отношении бывшего министра.

Как ранее сообщал Лайф, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Его подозревают в хищении и выводе за границу около четырёх миллиардов рублей.