СКР: Абызов поставил под угрозу энергетическую безопасность ряда регионов страны

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СКР: Абызов поставил под угрозу энергетическую безопасность ряда регионов страны

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Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о том, что Михаил Абызов, подозреваемый в создании ОПГ и крупном хищении средств, таким образом поставил под угрозу энергетическую безопасность ряда регионов страны.

Совершая хищение в составе преступного сообщества денежных средств в размере четырёх миллиардов рублей, принадлежащих организациям "СИБЭКО" и "РЭС"..., Абызов и другие лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергобезопасность ряда регионов страны, — пояснила руководитель отдела взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как отметила представитель ведомства, действия фигурантов уголовного дела были квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации "Создание и участие в преступном сообществе" и "Мошенничество".

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