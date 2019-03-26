Абызов входит в топ-200 богатейших россиян по версии Forbes

В год предполагаемого начала мошеннических действий состояние экс-министра составило 1,2 миллиарда долларов, в следующем году — 1,3 миллиарда.

Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов, на которого сегодня было возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Создание и участие в преступном сообществе", давно закрепился в списке богатейших россиян по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные сайта журнала.

По информации портала, в 2011 году, когда, предположительно, и начались мошеннические действия с энергетическими компаниями, состояние Абызова составило 1,2 миллиарда долларов (≈ 77 миллиардов рублей), а в следующем году увеличилось ещё на 100 миллионов долларов и составило 1,3 миллиарда долларов (≈ 84 миллиарда рублей).

На конец 2018 года состояние экс-министра составило 600 миллионов долларов (≈ 39 миллиардов рублей).

Напомним, Абызова подозревают в создании преступного сообщества и хищении четырёх миллиардов рублей с последующим выводом за границу.