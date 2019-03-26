Медведев проинформирован о задержании Абызова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осведомлён о задержании бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

— Председатель правительства РФ, безусловно, в курсе текущей информационной повестки, — заявил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Он также отметил, что претензии правоохранителей не связаны с его деятельностью в правительстве.

— Известно, что к нему предъявляли претензии его партнёры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом, — добавил Осипов.

Как ранее сообщал Лайф, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Его подозревают в хищении и выводе за границу около четырёх миллиардов рублей.

Добавим, что Абызов был министром с 2012 по 2018 год. В мае прошлого года он покинул пост министра в связи с упразднением должности. В последнее время о нём говорили в контексте романа с Валентиной Григорьевой, которую называют "самой сексуальной стюардессой страны".