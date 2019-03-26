Песков заявил, что Путину заранее сообщили о задержании Абызова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил Лайфу, что Владимиру Путину было заранее доложено об уголовном деле и задержании экс-министра Михаила Абызова.

— Президенту было доложено заранее, — ответил Песков на вопрос, проинформировали ли российского лидера об уголовном деле против бывшего министра Абызова и его задержании.

Как сообщал Лайф, СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова по подозрению в хищении и выводе за границу около четырёх миллиардов рублей.

Абызов был министром с 2012 по 2018 год.