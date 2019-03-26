В Нидерландах нашли картину Пикассо, украденную 20 лет назад

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В Нидерландах нашли картину Пикассо, украденную 20 лет назад

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Картина Пабло Пикассо

Сейчас специалисты оценивают произведение искусства в 25 миллионов евро. Они уже подтвердили её подлинность.

В Нидерландах детектив Артур Бранд обнаружил картину Пабло Пикассо "Бюст женщины", которая была украдена 20 лет назад. Об этом сообщает Sky News.

Картина была украдена с яхты саудовского шейха в 1999 году, после чего неоднократно переходила из рук в руки в криминальном мире. Как рассказал детектив, на него вышли представители одного голландского бизнесмена, который приобрёл картину.

Сейчас специалисты оценивают произведение искусства в 25 миллионов евро. Её подлинность уже подтверждена.

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