В Нидерландах нашли картину Пикассо, украденную 20 лет назад

Сейчас специалисты оценивают произведение искусства в 25 миллионов евро. Они уже подтвердили её подлинность.

В Нидерландах детектив Артур Бранд обнаружил картину Пабло Пикассо "Бюст женщины", которая была украдена 20 лет назад. Об этом сообщает Sky News.

Картина была украдена с яхты саудовского шейха в 1999 году, после чего неоднократно переходила из рук в руки в криминальном мире. Как рассказал детектив, на него вышли представители одного голландского бизнесмена, который приобрёл картину.

Сейчас специалисты оценивают произведение искусства в 25 миллионов евро. Её подлинность уже подтверждена.