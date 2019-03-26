Следствие будет настаивать на аресте Абызова

Читайте также

Следствие будет настаивать на аресте Абызова

83

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

В деле могут появиться новые фигуранты, также будут устанавливаться новые эпизоды преступной деятельности.

Следствие будет добиваться заключения под стражу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Он сообщил, что сейчас с экс-министром проводятся следственные действия, которые включают в себя обыски и допросы.

Вероятно, следствие будет добиваться меры пресечения в виде заключения под стражу. Это может произойти в среду-четверг, — заявил собеседник агентства.

По его мнению, в деле могут появится новые фигуранты, также будут устанавливаться новые эпизоды преступной деятельности.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×