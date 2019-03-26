Следствие будет настаивать на аресте Абызова

Следствие будет добиваться заключения под стражу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Он сообщил, что сейчас с экс-министром проводятся следственные действия, которые включают в себя обыски и допросы.
— Вероятно, следствие будет добиваться меры пресечения в виде заключения под стражу. Это может произойти в среду-четверг, — заявил собеседник агентства.
По его мнению, в деле могут появится новые фигуранты, также будут устанавливаться новые эпизоды преступной деятельности.
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