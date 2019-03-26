Следствие будет настаивать на аресте Абызова

В деле могут появиться новые фигуранты, также будут устанавливаться новые эпизоды преступной деятельности.

Следствие будет добиваться заключения под стражу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Он сообщил, что сейчас с экс-министром проводятся следственные действия, которые включают в себя обыски и допросы.

— Вероятно, следствие будет добиваться меры пресечения в виде заключения под стражу. Это может произойти в среду-четверг, — заявил собеседник агентства.

По его мнению, в деле могут появится новые фигуранты, также будут устанавливаться новые эпизоды преступной деятельности.