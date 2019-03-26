Редакция женского журнала в Ватикане уволилась из-за "кампании дискредитации"

Журнал Women Church World издаваться начал в 2012 году в качестве ежемесячного приложения к ежедневной газете L`Osservatore Romano.

Основательница и все сотрудницы редакции выпускаемого в Ватикане журнала Women Church World объявили об уходе с работы. Свои позиции сотрудницы покинут с 1 апреля. Об этом сообщает NBC.

Своё решение женщины объяснили тем, что Ватикан развернул против журнала кампанию дискредитации и предпринял попытку поставить их под непосредственный контроль мужчин. Это началось после публикаций, которые осуждают сексуальные домогательства и насилие в отношении монахинь со стороны священнослужителей. Именно после этого Папа Римский Франциск признал, что данная проблема существует, а сам он пообещал заняться этим вопросом.

Напомним, журнал Women Church World начал издаваться в 2012 году в качестве ежемесячного приложения к ежедневной газете L`Osservatore Romano. Постепенно издание стало самостоятельным журналом.