Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество между Россией и Белоруссией

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Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество между Россией и Белоруссией

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Также затронута тематика интеграционных процессов в формате Евразийского экономического союза, — поясняется в сообщении.

Отметим, в Кремле уверены, что отношения между РФ и Белоруссией являются союзническими и "абсолютно братскими".

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