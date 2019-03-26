Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество между Россией и Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

— Также затронута тематика интеграционных процессов в формате Евразийского экономического союза, — поясняется в сообщении.

Отметим, в Кремле уверены, что отношения между РФ и Белоруссией являются союзническими и "абсолютно братскими".