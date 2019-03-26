Задержан подозреваемый в нападении на мэра Иванова

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на мэра города Иванова Владимира Шарыпова. Об этом сообщили в СУ СКР по Ивановской области.

— В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний уроженец Ярославля, — говорится в сообщении СУ СКР по Ивановской области.

Нападение на Шарыпова произошло вечером 14 февраля у порога его собственного дома в Иванове. Злоумышленник набросился на градоначальника с битой, пострадавшего госпитализировали с травмой головы и конечностей.