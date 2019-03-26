Аэропорт Внуково уволил кинолога за издевательства над собакой

Администрация столичного аэропорта Внуково уволила кинолога службы авиационной безопасности за издевательства над вверенной ему собакой 25 марта. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Как уточняется, в день инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Несколько очевидцев сообщили сотрудникам полиции, что он бил и душил собаку поводком, а также приставал к посетителям отеля DoubleTree by Hilton Moscow — Vnukovo Airport.
Известно, что по факту произошедшего проводится проверка.
Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.
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