Аэропорт Внуково уволил кинолога за издевательства над собакой

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Аэропорт Внуково уволил кинолога за издевательства над собакой

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Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков (архив)

Администрация столичного аэропорта Внуково уволила кинолога службы авиационной безопасности за издевательства над вверенной ему собакой 25 марта. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Как уточняется, в день инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Несколько очевидцев сообщили сотрудникам полиции, что он бил и душил собаку поводком, а также приставал к посетителям отеля DoubleTree by Hilton Moscow — Vnukovo Airport.

Известно, что по факту произошедшего проводится проверка.

Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

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