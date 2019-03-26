Фигурантами дела Абызова стали ещё пять человек

Фигурантами дела о мошенничестве и создании преступного сообщества, кроме экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, стали ещё пять человек — Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Об этом известно из релиза Следственного комитета России.

По информации базы данных "СПАРК-Интерфакс", Пелипасов в 2011–2015 гг. возглавлял АО "СИБЭКО", в совет директоров этой же компании входил и Русаков.

Фрайденберг, в свою очередь, была председателем ликвидационной комиссии новосибирского АО "Сибэнергострой", которое было ликвидировано в августе 2014 года.

Ильичев в 2015 году был членом совета директоров и генеральным директором новосибирского АО "Региональные электрические сети".

Степанов в 2009–2012 гг. возглавлял ООО "РУ-КОМ", управлявшее активами Михаила Абызова.

Напомним, Абызова и его сообщников подозревают в создании преступного сообщества и хищении четырёх миллиардов рублей.