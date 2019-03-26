Суд продлил арест отцу Арашукова

Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде ареста отцу отстранённого сенатора Рауфа Арашукова Раулю.
— Ходатайство следствия удовлетворено, — сказал судья.
Кроме Арашукова, следователь ходатайствовал о продлении ареста экс-замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаю Романову, главе ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Игорю Травинову и главе филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузеру Хашукаеву.
Суд удовлетворил и эту просьбу, указав, что "свидетели имеют опасения", хотя адвокаты просили для подзащитных домашний арест.
Ранее сегодня стало известно, что отстранённый сенатор Рауф Арашуков также будет находиться в СИЗО ещё три месяца.
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