Экс-министру Абызову предъявлено обвинение

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ предъявило обвинение бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Ему инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Абызов задержан, в ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения Светлана Петренко

По данным следствия, Абызов, будучи бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года создал и возглавил преступное сообщество. Вместе со своими соучастниками он похитил 4 миллиарда рублей, принадлежащих ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Похищенную сумму злоумышленники вывели за рубеж.

Ранее стало известно, что следствие будет настаивать на аресте Абызова.