В СК рассказали, как удалось разговорить Чикатило

Следователь Исса Костоев рассказал, как ему удалось добиться признания от известного серийного убийцы Андрея Чикатило. Признание прозвучало в рамках репортажа Следственного комитета, снятого в рамках проекта "Дела давно минувших дней", транслируемого на ютуб -канале .

По словам Костоева, между ним и маньяком-интеллигентом развязалась настоящая борьба. Разговорить Чикатило было сложно — он осознавал, что весомых улик против него нет.

Поскольку ДНК-экспертиз в те годы не практиковали, необходимо было добиться признания.

В сюжете отметили, что Костоев был уверен в виновности подозреваемого и, запросив карту преступлений, выяснил, что в момент совершения преступлений он находился в тех местах в командировках.

— Этим фактом Костоев поставил хитрому убийце настоящий мат, и тогда Чикатило заговорил, — сообщили в репортаже.

Отмечается, что, пока Чикатило не рассказал обо всех 55 убийствах, к нему не пускали никого, кроме следователя и охранявших его надзирателей.