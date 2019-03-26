В СК рассказали, как удалось разговорить Чикатило

Следователь Исса Костоев рассказал, как ему удалось добиться признания от известного серийного убийцы Андрея Чикатило. Признание прозвучало в рамках репортажа Следственного комитета, снятого в рамках проекта "Дела давно минувших дней", транслируемого на .
По словам Костоева, между ним и маньяком-интеллигентом развязалась настоящая борьба. Разговорить Чикатило было сложно — он осознавал, что весомых улик против него нет.
Поскольку ДНК-экспертиз в те годы не практиковали, необходимо было добиться признания.
В сюжете отметили, что Костоев был уверен в виновности подозреваемого и, запросив карту преступлений, выяснил, что в момент совершения преступлений он находился в тех местах в командировках.
— Этим фактом Костоев поставил хитрому убийце настоящий мат, и тогда Чикатило заговорил, — сообщили в репортаже.
Отмечается, что, пока Чикатило не рассказал обо всех 55 убийствах, к нему не пускали никого, кроме следователя и охранявших его надзирателей.
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