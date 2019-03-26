На юге Израиля сработали тревожные сирены

Тревожные сирены сработали на юге Израиля, предупреждая жителей о возможном возобновлении ракетных обстрелов из сектора Газа после долгого затишья, сообщила пресс-служба израильской армии.
Израильская и палестинская стороны обменивались ударами с вечера понедельника, 25 марта, и прекратили их только к утру вторника.
— Сирены прозвучали в региональном совете Эшколь, — уточняют израильские военные.
Несмотря на затишье, продержавшееся весь день, политики и военные в Израиле пока не заявляли об окончании нынешнего раунда противостояния. Напротив, они говорят о готовности расширить ответные действия против боевиков, не исключая перехода от дистанционных ударов к наземному вторжению.
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