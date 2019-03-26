МИД ответил на заявление о "вмешательстве" России в дела Венесуэлы

Москву не удивило обвинение генерального секретариата Организации американских государств в "военном вторжении на территорию Венесуэлы". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своём сообщении на сайте ведомства она раскритиковала США за попытку "навести порядок" в Латинской Америке.

— Сожалеем, что усилению колонизаторских замашек Вашингтона недальновидно помогает руководство Организации американских государств, будто не отдавая себе отчёта, что следом под давление США может попасть любая из стран региона, — сказала Захарова.

Она также отметила, что Россия сотрудничает с Венесуэлой исключительно в рамках конституции страны и с уважением относится к её законодательным нормам.

При этом Захарова добавила, что российские военные находятся на территории Венесуэлы в соответствии с межправительственным соглашением стран, подписанном в 2001 году.

Как писал Лайф, 24 марта в международном аэропорту ​​Майкетия имени Симона Боливара в пригороде столицы Венесуэлы приземлились российские самолёты Ан-124 и Ил-62 с грузом и группой военнослужащих на борту.

Позднее стало известно, что визит связан с проведением двусторонних консультаций.