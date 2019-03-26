Экс-министр Абызов отчитался об аренде загородного дома в Италии

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Экс-министр Абызов отчитался об аренде загородного дома в Италии

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Михаил Абызов. Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов указал в декларации с данными о доходах за 2017 год аренду помещения в загородном доме в Италии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Стало также известно, что дети экс-министра безвозмездно используют жилой дом в Великобритании площадью 211 квадратных метров и "иное недвижимое имущество" в Италии площадью 335 квадратных метров.

Напомним, Михаил Абызов в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Как писал Лайф, бывшему министру предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Абызов с соучастниками похитил 4 миллиарда рублей и вывел деньги за рубеж. Следствие будет настаивать на аресте экс-министра.

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