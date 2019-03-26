Гуайдо рассказал, когда обнародует план операции по свержению Мадуро

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 27 марта подробнее рассказать об операции "Свобода", которая должна привести к свержению действующего президента Николаса Мадуро. Своё обещание он опубликовал в "Твиттере".
По словам самопровозглашённого главы государства, в обнародовании плана примут участие руководящие кадры и лидеры страны.
— Необходимо ускорить процессы самоорганизации. Настало время сделать последний шаг и прекратить узурпацию (власти. — Прим. Лайфа), — написал он.
Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас назвал Гуайдо послом президента США Дональда Трампа.
Напомним, Хуан Гуайдо ведёт борьбу против президента страны Николаса Мадуро. Стоит отметить, что лидера оппозиции активно поддерживают Соединённые Штаты. По некоторым данным, именно после консультаций с Вашингтоном политик объявил себя временным главой государства.
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