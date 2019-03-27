Пользователей соцсетей рассорил "бедный ослик"-зазывала из ресторана Светлакова

Сообщается, что после многочисленных жалоб животное было отправлено на заслуженный отдых домой, на ферму.

В Москве на Новом Арбате у ресторана Eshak, владельцем которого является артист Сергей Светлаков, руководство заведения выставило перед входом небольшой загон с осликом. Об этом сообщили неравнодушные зоозащитники в Facebook.

Предполагалось, что ишак должен был привлекать большее число посетителей. Но, по всей видимости, рекламная кампания не удалась и прохожих этот маркетинговый ход лишь отпугнул.

По предварительной информации, владельцы "бедного" ослика привозили его с фермы на пару часов всего несколько дней, причём за ним велось пристальное наблюдение. Очевидцы утверждают обратное. По их сообщениям, животное больше недели находилось под снегом и дождём в загоне метр на метр практически весь день.

Большинство пользователей Сети возмутились совершенно неэтичным поступком руководства и PR-отдела московского ресторана, которое, по всей видимости", забыло, что весь мир, в отличие от них, идёт по пути нравственного прогресса".

Интернет-комментаторы сошлись во мнении, что использование животных в качестве "приманки" и развлечения людей — самое последнее дело.

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Своих бы родных выставил хозяин. В брюликах и нарядах от кутюрье. Народ бы попёр точно. Елена Лея

Впрочем, некоторые комментаторы отметили, что люди используют ишаков в качестве рабочей силы на рудниках и других предприятиях. Там животные содержатся в куда худших условиях, а об этом ослике владельцы "позаботились", снабдив его "нормальным загоном, тёплой помпоной и едой".

Во-первых, в том, что ослик стоит под открытым небом, нет ничего страшного! Во вторых, загон у ослика нормальный: не метр на метр! В третьих, у ослика даже есть солома, чтоб копыта не повреждались об плитку и реагенты! Avnet Sergey

Зоозащитники тем временем подчеркивали, что погода в московском регионе не располагает для содержания под открытым небом животных долгое время. Они отметили, что даже в российской глубинке о парнокопытных заботятся лучше.

Даже в самых далёких и глухих деревнях есть крытые загоны для животных. В русских деревнях зимой домашние животные содержались в избах вместе с людьми. Это такая национальная традиция — заботиться о тех, кто тебя кормит. Olga Zaushitsyna

По последним данным, после многочисленных запросов от неравнодушных людей владельцы ресторана Eshak отказались от использования ослика для привлечения посетителей. Правда, пользователи Сети сообщили, что уже направили заявления по данному делу в соответствующие службы по защите животных.