Следователи не исключили новых задержаний в деле экс-министра Абызова

Следователи не исключают, что в ходе расследования в деле Михаила Абызова, который в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства, возможны новые задержания. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в ходе расследования появятся и новые фигуранты.

Напомним, в отношении Михаила Абызова было возбуждено уголовное дело. Экс-министру предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве.

По данным следствия, Абызов с соучастниками похитил 4 миллиарда рублей и вывел средства за рубеж. Он не признал вину по делу о мошенничестве. Лайф также писал, что Абызова могут поместить в изолятор временного содержания.