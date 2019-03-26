Ляшко выступил против запрета на изучение русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины и лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил против запрета изучения и использования русского языка на территории страны. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

— Если человек изучает русский, арабский, немецкий, французский — на здоровье, изучай. Чем больше языков знаешь, тем лучше. А что это такое: запретить все языки изучать, кроме украинского? — заявил политик.

При этом Ляшко отметил, что все государственные чиновники обязаны говорить на украинском.

Как писал Лайф, соперник Ляшко, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, выступил в защиту русского языка и заявил, что в Незалежной должны запустить русскоязычный телеканал.

Также ранее стало известно, что в Верховную раду Украины внесли законопроект, дискриминирующий русский язык.