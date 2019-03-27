В США Boeing 737 MAX экстренно сел из-за проблем с двигателем

В американском аэропорту Орландо во Флориде Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Southwest Airlines, совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем. Об этом указывается в сообщении Управления гражданской авиации.

Отмечается, что лайнер перегоняли пустым из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.

Напомним, после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии запрет на эксплуатацию Boeing в модификациях 737 MAX 8 ввели в США, Евросоюзе и других странах. Отмечалось, что потери компании Boeing после крушения в Эфиопии оценили в 40 миллиардов долларов.