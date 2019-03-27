Подросток получил серьёзные травмы при взрыве самодельного взрывпакета в Ялте

Шестнадцатилетний подросток стал жертвой взрыва самодельного взрывпакета в Ялте. Об этом рассказал мэр города Алексей Челпанов.
Как уточняется, подросток 2003 года рождения самостоятельно собрал пакет из фейерверков, однако он взорвался в его руках.
— У парня оторвало кисть руки, сильные ожоги лица. Он в больнице, состояние тяжёлое, — цитирует мэра ТАСС.
По предварительным данным, пострадавшего доставили в Ливадийскую больницу.
Обстоятельства произошедшего изучают сотрудники ГСУ СКР по Республике Крым.
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