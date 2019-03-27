Подросток получил серьёзные травмы при взрыве самодельного взрывпакета в Ялте

Читайте также

Подросток получил серьёзные травмы при взрыве самодельного взрывпакета в Ялте

67

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Шестнадцатилетний подросток стал жертвой взрыва самодельного взрывпакета в Ялте. Об этом рассказал мэр города Алексей Челпанов.

Как уточняется, подросток 2003 года рождения самостоятельно собрал пакет из фейерверков, однако он взорвался в его руках.

У парня оторвало кисть руки, сильные ожоги лица. Он в больнице, состояние тяжёлое, — цитирует мэра ТАСС.

По предварительным данным, пострадавшего доставили в Ливадийскую больницу.

Обстоятельства произошедшего изучают сотрудники ГСУ СКР по Республике Крым.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×