Власти Венесуэлы объявили 27 марта выходным днём из-за блэкаута

Из-за массового отключения электричества власти Венесуэлы приняли решение объявить выходным днём 27 марта. Об этом рассказала в своём твиттере исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес.

— Мы продолжаем работу по восстановлению электроснабжения под руководством президента Николаса Мадуро. Он оценил степень ущерба, причинённого террористическим нападением и для облегчения (восстановительных. — Прим. Лайфа) продлил приостановку рабочей деятельности в стране и школьных занятий до 27 марта включительно, — написала она.

Как сообщал Лайф, ранее министр связи и информации страны Хорхе Родригес сообщил о диверсии на главной ГЭС страны имени Симона Боливара. Из-за инцидента большая часть Венесуэлы осталась без электричества.

Напомним, предыдущий крупный инцидент с отключением электроэнергии в Венесуэле произошёл 8 марта. Тогда в темноту погрузилось около 20 штатов из 23. Это произошло из-за саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. До этого был инцидент на гидростанции "Гури". Власти назвали его кибератакой.