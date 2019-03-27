Мадуро заявил о намерении подписать более 20 соглашений с Россией

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Мадуро заявил о намерении подписать более 20 соглашений с Россией

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Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Венесуэла и Россия планируют в апреле подписать около 20 соглашений о сотрудничестве в целом ряде сфер. Об этом рассказал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Мы подпишем более 20 документов о сотрудничестве в сфере экономики, торговли, культуры, энергетики и образования, — цитирует слова политика ТАСС.

Как писал Лайф, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление о "вмешательстве" России в дела Венесуэлы.

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