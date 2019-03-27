В больнице Свердловской области из-за неправильного диагноза скончалась девушка

Целую неделю врачи медицинского учреждения пытались распознать у пациентки острый аппендицит.

В больнице города Первоуральска Свердловской области из-за некомпетентности врачей скончалась 29-летняя девушка, сообщает портал pervouralska.net.

Около недели назад Екатерина Подволошина была экстренно доставлена службой скорой помощи в отделение местной больницы. Девушка жаловалась на острую боль в животе. По словам мужа Екатерины, медики неотложки предположительно диагностировали у неё воспаление аппендикса. Однако врачи медицинского учреждения, куда была доставлена Екатерина, проигнорировали данное предположение.

Целую неделю медики не могли выяснить, что именно является источником сильного болевого синдрома, предположив, что у девушки воспаление матки.

В течение нескольких дней пациентке вводили антибиотики, которые ей не помогали. Девушка мучилась от высокой температуры и сильных болей в животе. По телефону она жаловалась мужу, что врачи к ней даже не приходили.

Спустя неделю Екатерине стало хуже. Её экстренно увезли в операционную, но было поздно. В скором времени она скончалась. У девушки осталось двое детей.

Отмечается, что уже было оглашено заключение патологоанатомов. Причиной смерти медики назвали острый аппендицит с генерализованным перитонитом. Врачи больницы, где скончалась пациентка, свою вину отрицают. Они просят подождать окончательных результатов вскрытия.